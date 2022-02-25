https://ria.ru/20220225/lavrov-1774984042.html

Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР

Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:13

2022-02-25T11:13

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР."Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220224/priznanie-1774765925.html

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москва

донецкая народная республика

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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