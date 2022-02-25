https://ria.ru/20220225/lavrov-1774984042.html
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:13
2022-02-25T11:13
2022-02-25T11:18
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР."Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774765925.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:13 25.02.2022 (обновлено: 11:18 25.02.2022)
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР
Глава МИД Лавров примет коллегу из ЛНР Дейнего и первого замглавы МИД ДНР Пересаду