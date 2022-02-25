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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1774984042.html
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:13
2022-02-25T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР."Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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москва
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:13 25.02.2022 (обновлено: 11:18 25.02.2022)
 
Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР

Глава МИД Лавров примет коллегу из ЛНР Дейнего и первого замглавы МИД ДНР Пересаду

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Москве переговоры с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
"Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров обсудил с главой МИД Китая признание Россией ЛНР и ДНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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