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МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России - РИА Новости, 25.02.2022
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России
Временный поверенный в делах посольства России в Латвии Александр Шеремет вызван в МИД Латвии в связи с военной операцией России на Украине, говорится в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:49
2022-02-25T20:08
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
донбасс
украина
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РИГА, 25 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства России в Латвии Александр Шеремет вызван в МИД Латвии в связи с военной операцией России на Украине, говорится в сообщении на странице латвийского внешнеполитического ведомства в Facebook.Министерство иностранных дел Латвийской Республики призывает Россию "немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины и деэскалировать ситуацию путем поиска дипломатического решения".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220225/rossiya-1775141700.html
донецкая народная республика
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россия
донбасс
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина, латвия, мид латвии
19:49 25.02.2022 (обновлено: 20:08 25.02.2022)
 
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России Шеремета

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Памятник Свободы в Риге
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РИГА, 25 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства России в Латвии Александр Шеремет вызван в МИД Латвии в связи с военной операцией России на Украине, говорится в сообщении на странице латвийского внешнеполитического ведомства в Facebook.
"Временный поверенный в делах посольства России Александр Шеремет вызван в МИД в знак протеста против военной агрессии России на Украине, в Россию направлена ​​нота протеста", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Латвийской Республики призывает Россию "немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины и деэскалировать ситуацию путем поиска дипломатического решения".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:49
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассУкраинаЛатвияМИД Латвии
 
 
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