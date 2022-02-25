https://ria.ru/20220225/latviya-1775153869.html

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России

Временный поверенный в делах посольства России в Латвии Александр Шеремет вызван в МИД Латвии в связи с военной операцией России на Украине, говорится в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:49

2022-02-25T19:49

2022-02-25T20:08

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РИГА, 25 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства России в Латвии Александр Шеремет вызван в МИД Латвии в связи с военной операцией России на Украине, говорится в сообщении на странице латвийского внешнеполитического ведомства в Facebook.Министерство иностранных дел Латвийской Республики призывает Россию "немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои вооруженные силы со всей территории Украины и деэскалировать ситуацию путем поиска дипломатического решения".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/rossiya-1775141700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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