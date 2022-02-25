https://ria.ru/20220225/krym-1774990476.html

Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов

Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов - РИА Новости, 25.02.2022

Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:29

2022-02-25T11:29

2022-02-25T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины."Крым готов оказать любую помощь нашим соотечественникам в становлении новой Украины как страны без националистической идеологии, которая формируется на основе наших традиционных ценностей", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.При этом, по его словам, сегодня Крым является прифронтовым регионом и должен проявлять повышенную бдительность в ходе проведения боевых действий вблизи границ."В случае необходимости мы также должны быть готовы оказать любую помощь, которая потребуется нашим гражданам в эти тревожные дни", - сказал Константинов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр