https://ria.ru/20220225/krym-1774990476.html
Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов
Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов - РИА Новости, 25.02.2022
Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:29
2022-02-25T11:29
2022-02-25T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины."Крым готов оказать любую помощь нашим соотечественникам в становлении новой Украины как страны без националистической идеологии, которая формируется на основе наших традиционных ценностей", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.При этом, по его словам, сегодня Крым является прифронтовым регионом и должен проявлять повышенную бдительность в ходе проведения боевых действий вблизи границ."В случае необходимости мы также должны быть готовы оказать любую помощь, которая потребуется нашим гражданам в эти тревожные дни", - сказал Константинов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил Константинов
Глава крымского парламента Константинов заявил, что полуостров готов помочь новой Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины.
"Крым готов оказать любую помощь нашим соотечественникам в становлении новой Украины как страны без националистической идеологии, которая формируется на основе наших традиционных ценностей", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.
При этом, по его словам, сегодня Крым является прифронтовым регионом и должен проявлять повышенную бдительность в ходе проведения боевых действий вблизи границ.
"В случае необходимости мы также должны быть готовы оказать любую помощь, которая потребуется нашим гражданам в эти тревожные дни", - сказал Константинов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова