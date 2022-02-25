https://ria.ru/20220225/krym-1774970874.html

В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра

В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра

Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:28

2022-02-25T10:28

2022-02-25T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0464c0ab6a780145196fec5ecf44655a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной политики Олег Крючков. Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на насосных станциях и гидросооружениях", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный. "До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдет до Крыма, ее нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", - сказал Крючков.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html

https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр