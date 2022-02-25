10:28 25.02.2022 (обновлено: 10:39 25.02.2022)
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра
Советник Аксенова Крючков рассказал о подготовительных работах на Северо-Крымском канале
Северо-Крымский канал
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной политики Олег Крючков. Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на насосных станциях и гидросооружениях", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный. "До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдет до Крыма, ее нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", - сказал Крючков.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
23 февраля, 07:04В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Опубликовано: Кирилл Волков