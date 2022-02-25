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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/krym-1774970874.html
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра
Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:28
2022-02-25T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной политики Олег Крючков. Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на насосных станциях и гидросооружениях", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный. "До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдет до Крыма, ее нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", - сказал Крючков.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/blokada-1774941464.html
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республика крым
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Кирилл Волков
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республика крым, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:28 25.02.2022 (обновлено: 10:39 25.02.2022)
 
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра

Советник Аксенова Крючков рассказал о подготовительных работах на Северо-Крымском канале

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Северо-Крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на Северо-Крымском канале, сообщил советник главы республики по информационной политики Олег Крючков. Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Крым готовится к приему днепровской воды, ведутся подготовительные работы на насосных станциях и гидросооружениях", - сказал Крючков РИА Новости. По его словам, канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный. "До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдет до Крыма, ее нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", - сказал Крючков.
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Вчера, 06:26
Власти Крыма намерены добиться наказания для организаторов водной блокады
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 07:04
В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымОбществоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
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