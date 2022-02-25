Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/krazha-1775087870.html
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:02
2022-02-25T16:20
ангела меркель
германия
в мире
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild.Меркель, которая в декабре закончила свой шестнадцатилетний срок на посту канцлера, даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами.В четверг она отправилась в супермаркет на Морзештрассе в Берлине. Ее кошелек находился в тележке для покупок. Ни Меркель, ни ее охранник не заметили, как неизвестный украл его оттуда.Канцлер не стала вызывать полицию, а отправилась в ближайшие полицейские участок и там написала заявление о краже.Как пишет Bild, полиция подтвердила, что в четверг в одном из супермаркетов "у 67-летней женщины" около 11.40 (13.40 мск) украли кошелек. Полиция не назвала имени пострадавшей, поскольку это запрещено немецким законодательством.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/korona-1774969933.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ангела меркель, германия, в мире, берлин (город)
16:02 25.02.2022 (обновлено: 16:20 25.02.2022)
 
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ

СМИ: неизвестный украл у экс-канцлера Германии Меркель кошелек в супермаркете

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild.
Меркель, которая в декабре закончила свой шестнадцатилетний срок на посту канцлера, даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами.
В четверг она отправилась в супермаркет на Морзештрассе в Берлине. Ее кошелек находился в тележке для покупок. Ни Меркель, ни ее охранник не заметили, как неизвестный украл его оттуда.
Канцлер не стала вызывать полицию, а отправилась в ближайшие полицейские участок и там написала заявление о краже.
Как пишет Bild, полиция подтвердила, что в четверг в одном из супермаркетов "у 67-летней женщины" около 11.40 (13.40 мск) украли кошелек. Полиция не назвала имени пострадавшей, поскольку это запрещено немецким законодательством.
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:24
Реквизит на 150 тысяч фунтов украли со съемок сериала "Корона"
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Ангела МеркельГерманияВ миреБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала