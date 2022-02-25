https://ria.ru/20220225/krazha-1775087870.html
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:02
2022-02-25T16:02
2022-02-25T16:20
ангела меркель
германия
в мире
берлин (город)
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild.Меркель, которая в декабре закончила свой шестнадцатилетний срок на посту канцлера, даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами.В четверг она отправилась в супермаркет на Морзештрассе в Берлине. Ее кошелек находился в тележке для покупок. Ни Меркель, ни ее охранник не заметили, как неизвестный украл его оттуда.Канцлер не стала вызывать полицию, а отправилась в ближайшие полицейские участок и там написала заявление о краже.Как пишет Bild, полиция подтвердила, что в четверг в одном из супермаркетов "у 67-летней женщины" около 11.40 (13.40 мск) украли кошелек. Полиция не назвала имени пострадавшей, поскольку это запрещено немецким законодательством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, германия, в мире, берлин (город)
16:02 25.02.2022 (обновлено: 16:20 25.02.2022)
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
СМИ: неизвестный украл у экс-канцлера Германии Меркель кошелек в супермаркете