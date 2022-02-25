https://ria.ru/20220225/krazha-1775087870.html

Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ

Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ

Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:02

2022-02-25T16:02

2022-02-25T16:20

ангела меркель

германия

в мире

берлин (город)

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный украл у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель кошелек, когда та совершала покупки в супермаркете, сообщает издание Bild.Меркель, которая в декабре закончила свой шестнадцатилетний срок на посту канцлера, даже во времена канцлерства сама ходила в магазин за продуктами.В четверг она отправилась в супермаркет на Морзештрассе в Берлине. Ее кошелек находился в тележке для покупок. Ни Меркель, ни ее охранник не заметили, как неизвестный украл его оттуда.Канцлер не стала вызывать полицию, а отправилась в ближайшие полицейские участок и там написала заявление о краже.Как пишет Bild, полиция подтвердила, что в четверг в одном из супермаркетов "у 67-летней женщины" около 11.40 (13.40 мск) украли кошелек. Полиция не назвала имени пострадавшей, поскольку это запрещено немецким законодательством.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/korona-1774969933.html

германия

берлин (город)

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Станислав Ванд

ангела меркель, германия, в мире, берлин (город)