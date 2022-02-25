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В Подмосковье сняли ограничения по COVID-19 для пожилых
В Подмосковье сняли ограничения по COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 25.02.2022
В Подмосковье сняли ограничения по COVID-19 для пожилых
Власти Московской области отменили ограничения по COVID-19 для жителей старше 60 лет, также сняты ограничения на посещение мероприятий с QR-кодом до 1 тысячи... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:09
2022-02-25T19:09
2022-02-25T19:09
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Московской области отменили ограничения по COVID-19 для жителей старше 60 лет, также сняты ограничения на посещение мероприятий с QR-кодом до 1 тысячи участников на открытом воздухе и до 100 человек - в помещении, говорится в опубликованном в пятницу постановлении губернатора Подмосковья."В пункте 1.1: в абзаце четвертом подпункта 1 слова "50 человек" заменить словами "100 человек"; в абзаце четвертом подпункта 2 слова "500 человек" заменить словами "1 000 человек"; 2) пункты 1.19 и 1.20 признать утратившими силу", - сказано в документе, опубликованном на сайте подмосковного правительства.Постановление вступит в силу с 28 февраля.Ранее на жителей региона старше 60 лет и с хроническими заболеваниями действовали требования по переводу на удаленный формат работы, а также блокировка социальных карт. На посещение мероприятий ограничения распространялись до 500 человек на воздухе и до 50 - в помещении.
https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Подмосковье сняли ограничения по COVID-19 для пожилых
Власти Подмосковья сняли ограничения по COVID-19 для жителей старше 60 лет