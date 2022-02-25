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Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 25.02.2022
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:47
2022-02-25T14:47
2022-02-25T14:47
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Собянин: число новых случаев COVID-19 в Москве к пику января уменьшилось на треть