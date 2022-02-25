https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775060437.html

Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 25.02.2022

Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:47

2022-02-25T14:47

2022-02-25T14:47

распространение коронавируса

общество

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.

https://ria.ru/20220225/gospitalizatsiya-1775056311.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирусы