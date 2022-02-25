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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775060437.html
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 25.02.2022
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:47
2022-02-25T14:47
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.
https://ria.ru/20220225/gospitalizatsiya-1775056311.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирусы
14:47 25.02.2022
 
Собянин заявил об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Собянин: число новых случаев COVID-19 в Москве к пику января уменьшилось на треть

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в Сокольниках
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.
Карантинный центр - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:33Распространение коронавируса
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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