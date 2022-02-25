https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775011483.html

В Петербурге число госпитализаций из-за COVID-19 снизилось на 29 процентов

В Петербурге число госпитализаций из-за COVID-19 снизилось на 29 процентов - РИА Новости, 25.02.2022

В Петербурге число госпитализаций из-за COVID-19 снизилось на 29 процентов

Число госпитализированных больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю почти на 29%, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:33

2022-02-25T12:33

2022-02-25T12:33

распространение коронавируса

общество

александр беглов

санкт-петербург

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Число госпитализированных больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось за прошедшую неделю почти на 29%, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.В Петербурге отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19."Снижается нагрузка на городские больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении сегодня находится около 7 тысяч больных. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29%", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, несмотря на то, что эпидемическая ситуация остается непростой, заболеваемость снижается. "Это позволяет начать вывод перепрофилированных стационаров из работы с COVID-пациентами. Вместе с тем хочу напомнить петербуржцам о необходимости сделать прививку или ревакцинироваться. По данным медиков, именно своевременная вакцинация помогла людям перенести COVID в легкой форме", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Количество свободных инфекционных коек в стационарах города сейчас составляет 29%. За последнюю неделю вернулись в обычный режим работы Родильный дом №16 и Детская больница имени святой Ольги.Также к обычной работе возвращаются крупные многопрофильные стационары, в том числе Городская больница святого Георгия. Основной корпус больницы не принимает пациентов с коронавирусом с 24 февраля. Сейчас там проводится дезинфекция. Прием неинфекционных больных начнется в первую неделю марта.По словам главного врача Городской больницы святого Георгия Валерия Стрижелецкого, планируется возобновить прием по основным направлениям работы больницы – травматология, кардиология, ревматология, эндокринология и сосудистая хирургия.С декабря прошлого года в больнице святого Георгия начал работу новый корпус-трансформер на 403 койки. Благодаря этому к работе в плановом режиме может вернуться основной корпус больницы, который принимает инфекционных больных с апреля 2020 года.Отмечается, что по мере улучшения эпидемической ситуации к работе в обычном режиме будут возвращаться и другие стационары города.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774615870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр беглов, санкт-петербург, коронавирус covid-19