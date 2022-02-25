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Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны

Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны

Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:03

2022-02-25T11:03

2022-02-25T13:29

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина