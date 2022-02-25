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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:03
2022-02-25T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина
11:03 25.02.2022 (обновлено: 13:29 25.02.2022)
 
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны

Минобороны: подразделение морпехов 36-й бригады ВСУ запросило у ДНР коридор и сдаст оружие

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные просят об открытии гуманитарных коридоров, заявили в ДНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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