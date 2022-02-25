https://ria.ru/20220225/koridor-1774981191.html
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:03
2022-02-25T11:03
2022-02-25T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/koridory-1774675513.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_258:753:1984:2048_1920x0_80_0_0_079c176b1d5241ac995cca62a7f76ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина
11:03 25.02.2022 (обновлено: 13:29 25.02.2022)
Украинские морпехи запросили у ДНР гумкоридор, заявили в Минобороны
Минобороны: подразделение морпехов 36-й бригады ВСУ запросило у ДНР коридор и сдаст оружие