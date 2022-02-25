https://ria.ru/20220225/korabl-1775083017.html

В корабль с российским экипажем попал снаряд, утверждают в Молдавии

В корабль с российским экипажем попал снаряд, утверждают в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2022

В корабль с российским экипажем попал снаряд, утверждают в Молдавии

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что корабль под флагом Молдавии с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:26

2022-02-25T16:26

2022-02-25T16:26

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

черное море

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что корабль под флагом Молдавии с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря, ведется спасательная операция."Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (Танкер-химовоз) под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля - граждане Российской Федерации", - написал Спыну в Telegram-канале.Вице-премьер уточнил, что из-за попадания снаряда на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/poezda-1774933980.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черное море, молдавия, россия