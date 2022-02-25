В корабль с российским экипажем попал снаряд, утверждают в Молдавии
Вице-премьер Молдавии Спыну: корабль с российским экипажем поразили снарядом в Черном море
Поиски в море. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что корабль под флагом Молдавии с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря, ведется спасательная операция.
"Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (Танкер-химовоз) под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля - граждане Российской Федерации", - написал Спыну в Telegram-канале.
Вице-премьер уточнил, что из-за попадания снаряда на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова