https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html

В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих

В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих - РИА Новости, 25.02.2022

В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих

Производство автомобилей на двух заводах Volkswagen в ФРГ будет приостановлено на следующей неделе на несколько дней из-за отсутствия украинских комплектующих,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:06

2022-02-25T19:06

2022-02-25T21:00

германия

в мире

украина

volkswagen group

дрезден

авто

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БЕРЛИН, 25 фев -РИА Новости. Производство автомобилей на двух заводах Volkswagen в ФРГ будет приостановлено на следующей неделе на несколько дней из-за отсутствия украинских комплектующих, сообщило в пятницу агентство dpa.Речь идет о заводах в городах Цвиккау и Дрезден. Конкретно речь идет о нехватке комплектов электрических кабелей, которые производятся на Украине. Остановка завода в Цвиккау продлится с 1 по 4 марта, в Дрездене – с 2 по 4 марта. Несколько тысяч работников будут переведены на этот период на сокращенный рабочий день.В концерне Volkswagen создана специальная рабочая группа, которая должна оценить последствия, связанные с дальнейшими возможными задержками поставок.

https://ria.ru/20220225/ugroza-1775136988.html

германия

украина

дрезден

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

германия, в мире, украина, volkswagen group, дрезден, авто