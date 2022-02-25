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В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих
В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих - РИА Новости, 25.02.2022
В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих
Производство автомобилей на двух заводах Volkswagen в ФРГ будет приостановлено на следующей неделе на несколько дней из-за отсутствия украинских комплектующих,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:06
2022-02-25T21:00
германия
в мире
украина
volkswagen group
дрезден
авто
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БЕРЛИН, 25 фев -РИА Новости. Производство автомобилей на двух заводах Volkswagen в ФРГ будет приостановлено на следующей неделе на несколько дней из-за отсутствия украинских комплектующих, сообщило в пятницу агентство dpa.Речь идет о заводах в городах Цвиккау и Дрезден. Конкретно речь идет о нехватке комплектов электрических кабелей, которые производятся на Украине. Остановка завода в Цвиккау продлится с 1 по 4 марта, в Дрездене – с 2 по 4 марта. Несколько тысяч работников будут переведены на этот период на сокращенный рабочий день.В концерне Volkswagen создана специальная рабочая группа, которая должна оценить последствия, связанные с дальнейшими возможными задержками поставок.
https://ria.ru/20220225/ugroza-1775136988.html
германия
украина
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Петр Попадюк
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германия, в мире, украина, volkswagen group, дрезден, авто
19:06 25.02.2022 (обновлено: 21:00 25.02.2022)
 
В ФРГ два завода VW остановят производство из-за украинских комплектующих

В ФРГ два завода VW остановят производство из-за отсутствия украинских комплектующих

© AP Photo / Fabian BimmerАвтомобиль VW в Германии
Автомобиль VW в Германии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Fabian Bimmer
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев -РИА Новости. Производство автомобилей на двух заводах Volkswagen в ФРГ будет приостановлено на следующей неделе на несколько дней из-за отсутствия украинских комплектующих, сообщило в пятницу агентство dpa.
Речь идет о заводах в городах Цвиккау и Дрезден. Конкретно речь идет о нехватке комплектов электрических кабелей, которые производятся на Украине. Остановка завода в Цвиккау продлится с 1 по 4 марта, в Дрездене – с 2 по 4 марта. Несколько тысяч работников будут переведены на этот период на сокращенный рабочий день.
В концерне Volkswagen создана специальная рабочая группа, которая должна оценить последствия, связанные с дальнейшими возможными задержками поставок.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:33
В Германии заявили об угрозе информационной безопасности из-за Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ГерманияВ миреУкраинаVolkswagen GroupДрезденАвто
 
 
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