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В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу

В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу - РИА Новости, 25.02.2022

В МИД Китая заявили о последовательной позиции по украинскому вопросу

Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил на брифинге РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:07

2022-02-25T12:07

2022-02-25T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, считает ли Китай военную на Украине "вторжением" после всего, что произошло за последние сутки."Суверенитет и территориальную целостность каждой страны нужно уважать и защищать. Основные цели и принципы Устава ООН также необходимо отстаивать совместными усилиями, это принцип, который Китай всегда поддерживал, а также основная норма международных отношений, которую должны соблюдать все страны", – заявил дипломат.В то же время, указал он, мы видим, что история украинского вопроса сложная и особенная, и, понимая рациональные обеспокоенности России в сфере безопасности, Китай выступает за полный отказ от менталитета холодной войны и формирование сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности путем диалога и переговоров.Дипломат также не стал прямо отвечать на вопрос о том, признает ли Китай ЛНР и ДНР, указав лишь, что украинский вопрос имеет сложную историю, и выразив надежду, что стороны урегулируют разногласия путем переговоров."Украина, несомненно, является суверенным государством, позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна, она не изменилась", - заявил он, отвечая на вопрос о том, считает ли Пекин до сих пор Украину суверенным государством.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, россия, китай