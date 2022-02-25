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Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
Премьер-министр Японии Фумио Кисида уклонился от конкретного ответа на вопрос, оставляет ли за собой Япония возможность отключения России от системы SWIFT. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:28
2022-02-25T06:28
фумио кисида
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уклонился от конкретного ответа на вопрос, оставляет ли за собой Япония возможность отключения России от системы SWIFT."Каждая страна объявила о своих санкциях. Наша страна определила содержание своих санкций после тщательного согласования и взаимодействия с США и европейскими странами. Прежде всего нужно быстро провести все необходимые процедуры по санкциям, объявленным сегодня. А затем уже исходя из ситуации в тесном взаимодействии с заинтересованными странами действовать соответствующим образом", - сказал Кисида, отвечая на вопрос депутата о том, оставляет ли за собой Япония возможность отключения России от системы SWIFT, как об этом заявили ее западные партнеры.Премьер-министр Японии Фумио Кисида на экстренно созванной в пятницу пресс-конференции заявил о том, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Сфера энергетики из санкций была исключена. До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о введении запрета на выдачу виз представителям этих республик, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.
https://ria.ru/20220225/avstraliya-1774940343.html
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фумио кисида, япония, сша, в мире
06:28 25.02.2022
 
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Премьер Японии Кисида уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уклонился от конкретного ответа на вопрос, оставляет ли за собой Япония возможность отключения России от системы SWIFT.
"Каждая страна объявила о своих санкциях. Наша страна определила содержание своих санкций после тщательного согласования и взаимодействия с США и европейскими странами. Прежде всего нужно быстро провести все необходимые процедуры по санкциям, объявленным сегодня. А затем уже исходя из ситуации в тесном взаимодействии с заинтересованными странами действовать соответствующим образом", - сказал Кисида, отвечая на вопрос депутата о том, оставляет ли за собой Япония возможность отключения России от системы SWIFT, как об этом заявили ее западные партнеры.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
05:54
Австралия вслед за западными странами расширит антироссийские санкции
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на экстренно созванной в пятницу пресс-конференции заявил о том, что Япония усиливает санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России, а также вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, основанного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. Сфера энергетики из санкций была исключена. До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о введении запрета на выдачу виз представителям этих республик, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Фумио КисидаЯпонияСШАВ мире
 
 
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