https://ria.ru/20220225/kinzhal-1774938883.html

Что таил в себе "космический кинжал" Тутанхамона

Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона - РИА Новости, 25.02.2022

Что таил в себе "космический кинжал" Тутанхамона

Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:28

2022-02-25T05:28

2022-02-25T06:26

наука

тутанхамон

япония

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151034/40/1510344061_0:169:4509:2705_1920x0_80_0_0_a8d621c820d39977a9e97f962939053c.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен за пределами Египта – в Анатолии.Рентгеновское исследование также продемонстрировало, что золотая рукоять кинжала была изготовлена ​​с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. По мнению ученых, юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, так как он передавался из поколения в поколение.Тутанхамон, фараон 18-й египетской династии, правил Египтом с 1332 по 1323 год до нашей эры.

https://ria.ru/20220127/egipet-1769416517.html

япония

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

тутанхамон, япония, египет, в мире