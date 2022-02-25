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Наука
https://ria.ru/20220225/kinzhal-1774938883.html
Что таил в себе "космический кинжал" Тутанхамона
Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона - РИА Новости, 25.02.2022
Что таил в себе "космический кинжал" Тутанхамона
Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:28
2022-02-25T06:26
наука
тутанхамон
япония
египет
в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен за пределами Египта – в Анатолии.Рентгеновское исследование также продемонстрировало, что золотая рукоять кинжала была изготовлена ​​с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. По мнению ученых, юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, так как он передавался из поколения в поколение.Тутанхамон, фараон 18-й египетской династии, правил Египтом с 1332 по 1323 год до нашей эры.
https://ria.ru/20220127/egipet-1769416517.html
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2022
Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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тутанхамон, япония, египет, в мире
05:28 25.02.2022 (обновлено: 06:26 25.02.2022)
 
Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона

Ученые установили, что кинжал фараона Тутанхамона был выкован за пределами Древнего Египта

© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов короля Египта Тутанхамона
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.
Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.
Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен за пределами Египта – в Анатолии.
Рентгеновское исследование также продемонстрировало, что золотая рукоять кинжала была изготовлена ​​с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. По мнению ученых, юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, так как он передавался из поколения в поколение.
Тутанхамон, фараон 18-й египетской династии, правил Египтом с 1332 по 1323 год до нашей эры.
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
НаукаТутанхамонЯпонияЕгипетВ мире
 
 
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