Что таил в себе "космический кинжал" Тутанхамона

05:28 25.02.2022 (обновлено: 06:26 25.02.2022)
Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона
Ученые установили, что кинжал фараона Тутанхамона был выкован за пределами Древнего Египта
© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов короля Египта Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.
Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.
Рентгеновское исследование также продемонстрировало, что золотая рукоять кинжала была изготовлена с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. По мнению ученых, юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, так как он передавался из поколения в поколение.
Тутанхамон, фараон 18-й египетской династии, правил Египтом с 1332 по 1323 год до нашей эры.
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин