https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html

Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков

Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022

Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков

Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:24

2022-02-25T18:24

2022-02-25T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

украина

донбасс

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", - сказал Песков журналистам в пятницу.Песков назвал ситуацию чрезвычайно опасной. "Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, дмитрий песков