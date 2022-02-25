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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:24
2022-02-25T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", - сказал Песков журналистам в пятницу.Песков назвал ситуацию чрезвычайно опасной. "Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, дмитрий песков
18:24 25.02.2022 (обновлено: 18:37 25.02.2022)
 
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: пауза в раздумьях Киева сопровождается размещением РСЗО в городах

© REUTERS / Antonio BronicРакетная система залпового огня на дороге под Киевом
Ракетная система залпового огня на дороге под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Ракетная система залпового огня на дороге под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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Песков назвал ситуацию чрезвычайно опасной. "Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной. И хотели абсолютно открыто о ней рассказать", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассДмитрий Песков
 
 
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