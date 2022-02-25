https://ria.ru/20220225/kiev-1775083856.html

Песков высказался о готовности Зеленского обсудить нейтральный статус Киева

Песков высказался о готовности Зеленского обсудить нейтральный статус Киева - РИА Новости, 25.02.2022

Песков высказался о готовности Зеленского обсудить нейтральный статус Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Киева, заявил, что цель спецоперации... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:54

2022-02-25T15:54

2022-02-25T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

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украина

в мире

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Киева, заявил, что цель спецоперации России - демилитаризация, таким образом, это неотъемлемый компонент такого статуса в отношении Киева."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775091136.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

дмитрий песков, россия, владимир зеленский, украина, в мире, киев, донецкая народная республика, владимир путин, минск