https://ria.ru/20220225/kiev-1775076593.html

Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева

Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева - РИА Новости, 25.02.2022

Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева

Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:31

2022-02-25T15:31

2022-02-25T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

киев

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775101235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05ce3789e469c29b30421868625fa601.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он.Конашенков также обратился к украинским гражданам.Он добавил, что украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на севере украинской столицы для нанесения удара в район аэродрома Гостомель."Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", — отметил Конашенков.Представитель Минобороны отметил, что подразделения ВСУ в боевых действиях в Донбассе преимущественно не участвуют, сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Они также взрывают мосты, чтобы исключить возможность отступления.По словам Конашенкова СБУ внедрила группы наиболее ярых националистов по 25-30 человек в состав регулярных подразделений. Они выявляют "неблагонадежных" среди военнослужащих. Представитель Минобороны также заявил, что по словам сдавшихся в плен украинских военных, известны случаи самосудов и расправ националистов над срочниками.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html

https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут" Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он. Конашенков также обратился к украинским гражданам. "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит", —сказал представитель военного ведомства. 2022-02-25T15:31 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, игорь конашенков