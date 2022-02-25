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Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева
Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева - РИА Новости, 25.02.2022
Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева
Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:31
2022-02-25T15:31
2022-02-25T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он.Конашенков также обратился к украинским гражданам.Он добавил, что украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на севере украинской столицы для нанесения удара в район аэродрома Гостомель."Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", — отметил Конашенков.Представитель Минобороны отметил, что подразделения ВСУ в боевых действиях в Донбассе преимущественно не участвуют, сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Они также взрывают мосты, чтобы исключить возможность отступления.По словам Конашенкова СБУ внедрила группы наиболее ярых националистов по 25-30 человек в состав регулярных подразделений. Они выявляют "неблагонадежных" среди военнослужащих. Представитель Минобороны также заявил, что по словам сдавшихся в плен украинских военных, известны случаи самосудов и расправ националистов над срочниками.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775101235_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96be69f663df6ccf40a853ad185b6c27.jpg
Конашенков: "Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут"
Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он. Конашенков также обратился к украинским гражданам. "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит", —сказал представитель военного ведомства.
2022-02-25T15:31
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, игорь конашенков
15:31 25.02.2022 (обновлено: 16:48 25.02.2022)
Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева
Минобороны: ВС России не будут наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", — подчеркнул он.
Конашенков также обратился к украинским гражданам.
"Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит", —сказал представитель военного ведомства.
Он добавил, что украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на севере украинской столицы для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", — отметил Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что подразделения ВСУ в боевых действиях в Донбассе преимущественно не участвуют, сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Они также взрывают мосты, чтобы исключить возможность отступления.
По словам Конашенкова СБУ внедрила группы наиболее ярых националистов по 25-30 человек в состав регулярных подразделений. Они выявляют "неблагонадежных" среди военнослужащих.
"А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов", — добавил он.
Представитель Минобороны также заявил, что по словам сдавшихся в плен украинских военных, известны случаи самосудов и расправ националистов над срочниками.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков