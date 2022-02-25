https://ria.ru/20220225/kiev-1775017434.html
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками - РИА Новости, 25.02.2022
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками
Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:50
2022-02-25T12:50
2022-02-25T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
киев
владимир зеленский
су-27
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы "бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году"."Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над Киевом с последующим его падением на жилой дом произошло по другим причинам: один из зенитных ракетных комплексов ПВО, находящийся рядом со столицей, атаковал украинский истребитель Су-27.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/kiev-1775013013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, киев, владимир зеленский, су-27, в мире
12:50 25.02.2022 (обновлено: 13:08 25.02.2022)
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками
Источник в Минобороны: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву