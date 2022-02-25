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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kiev-1775017434.html
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками - РИА Новости, 25.02.2022
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками
Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:50
2022-02-25T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
киев
владимир зеленский
су-27
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы "бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году"."Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над Киевом с последующим его падением на жилой дом произошло по другим причинам: один из зенитных ракетных комплексов ПВО, находящийся рядом со столицей, атаковал украинский истребитель Су-27.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Станислав Ванд
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ситуация в днр и лнр, киев, владимир зеленский, су-27, в мире
12:50 25.02.2022 (обновлено: 13:08 25.02.2022)
 
Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками

Источник в Минобороны: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы "бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году".
"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над Киевом с последующим его падением на жилой дом произошло по другим причинам: один из зенитных ракетных комплексов ПВО, находящийся рядом со столицей, атаковал украинский истребитель Су-27.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинская военная техника в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:38В мире
У правительственного квартала в Киеве слышны звуки стрельбы, пишут СМИ
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРКиевВладимир ЗеленскийСу-27В мире
 
 
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