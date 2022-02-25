https://ria.ru/20220225/kiev-1775017434.html

Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками

Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками - РИА Новости, 25.02.2022

Источник опроверг информацию о ракетном обстреле Киева российскими войсками

Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:50

2022-02-25T12:50

2022-02-25T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

киев

владимир зеленский

су-27

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военные не наносили ударов по Киеву, заявил в пятницу РИА Новости источник в Минобороны РФ.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы "бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году"."Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные не наносили", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над Киевом с последующим его падением на жилой дом произошло по другим причинам: один из зенитных ракетных комплексов ПВО, находящийся рядом со столицей, атаковал украинский истребитель Су-27.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/kiev-1775013013.html

киев

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

ситуация в днр и лнр, киев, владимир зеленский, су-27, в мире