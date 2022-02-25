03:13 25.02.2022 (обновлено: 09:26 25.02.2022)
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну
Хакеры Anonymous объявили России кибервойну, взяв на себя ответственность за атаку на RT
Хакерская атака
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.
RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.
В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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Опубликовано: Максим Горбачев