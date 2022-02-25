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Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну - РИА Новости, 25.02.2022
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну
Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T03:13
2022-02-25T09:26
технологии
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT."Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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60
технологии, в мире, сша, россия
03:13 25.02.2022 (обновлено: 09:26 25.02.2022)
 
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Хакеры Anonymous объявили России кибервойну, взяв на себя ответственность за атаку на RT

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Французский сенатор призвал прекратить вещание RT в стране
RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.
В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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