https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html

Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну - РИА Новости, 25.02.2022

Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T03:13

2022-02-25T03:13

2022-02-25T09:26

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT."Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774805822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, в мире, сша, россия