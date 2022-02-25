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Сайт СПЧ подвергся атаке
Сайт СПЧ подвергся атаке - РИА Новости, 25.02.2022
Сайт СПЧ подвергся атаке
Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:26
2022-02-25T14:26
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ."В пятницу неизвестными лицами предпринята мощная атака на сайт СПЧ. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы", - говорится в сообщении.
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россия
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
14:26 25.02.2022
 
Сайт СПЧ подвергся атаке

Сайт Совета по правам человека подвергся атаке

© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
"В пятницу неизвестными лицами предпринята мощная атака на сайт СПЧ. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байдену предложили провести масштабную кибератаку в России, сообщили СМИ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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