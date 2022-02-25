https://ria.ru/20220225/kiberataka-1775054149.html

Сайт СПЧ подвергся атаке

Сайт СПЧ подвергся атаке - РИА Новости, 25.02.2022

Сайт СПЧ подвергся атаке

Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:26

2022-02-25T14:26

2022-02-25T14:26

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ."В пятницу неизвестными лицами предпринята мощная атака на сайт СПЧ. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/internet-1774892229.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)