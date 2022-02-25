https://ria.ru/20220225/kiberataka-1775054149.html
Сайт СПЧ подвергся атаке
Сайт СПЧ подвергся атаке - РИА Новости, 25.02.2022
Сайт СПЧ подвергся атаке
Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:26
2022-02-25T14:26
2022-02-25T14:26
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сайт Совета по правам человека подвергся атаке, сообщается в Telegram-канале СПЧ."В пятницу неизвестными лицами предпринята мощная атака на сайт СПЧ. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220224/internet-1774892229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)