Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774964297.html
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД - РИА Новости, 25.02.2022
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:01
2022-02-25T10:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства."Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента.МВД Казахстана возглавил Марат Ахметжанов, который до настоящего времени возглавлял антикоррупционную службу страны."Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774957133.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21e3f4904928a198a2dc3f0a470b0f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
10:01 25.02.2022 (обновлено: 10:16 25.02.2022)
 
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД

Президент Казахстана Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности главы МВД

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента.
МВД Казахстана возглавил Марат Ахметжанов, который до настоящего времени возглавлял антикоррупционную службу страны.
"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в тексте указа.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:29
Президент Казахстана назначил генпрокурора своим помощником
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала