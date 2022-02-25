https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774964297.html

Президент Казахстана освободил от должности главу МВД

Президент Казахстана освободил от должности главу МВД - РИА Новости, 25.02.2022

Президент Казахстана освободил от должности главу МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:01

2022-02-25T10:01

2022-02-25T10:16

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства."Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента.МВД Казахстана возглавил Марат Ахметжанов, который до настоящего времени возглавлял антикоррупционную службу страны."Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774957133.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев