https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774964297.html
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД - РИА Новости, 25.02.2022
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:01
2022-02-25T10:01
2022-02-25T10:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства."Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента.МВД Казахстана возглавил Марат Ахметжанов, который до настоящего времени возглавлял антикоррупционную службу страны."Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774957133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
10:01 25.02.2022 (обновлено: 10:16 25.02.2022)
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
Президент Казахстана Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности главы МВД
АЛМА-АТА, 25 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности главы МВД Ерлана Тургумбаева, сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан
", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, своим распоряжением Токаев назначил Тургумбаева советником президента.
МВД Казахстана возглавил Марат Ахметжанов, который до настоящего времени возглавлял антикоррупционную службу страны.
"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в тексте указа.