https://ria.ru/20220225/karty-1775036624.html

Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ

Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.02.2022

Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ

Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, говорится в сообщении на сайте Банка России. При этом карты банков, попавших под... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:42

2022-02-25T13:42

2022-02-25T14:14

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, говорится в сообщении на сайте Банка России. При этом карты банков, попавших под "блокирующие" санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay, но "пластик" по-прежнему работает."Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений", - говорится в сообщении регулятора.Карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay. "Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", - отмечается в сообщении.Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент. Карты банков, которые попали под санкции западных государств, продолжают работать без ограничений на всей территории России."При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - обратили внимание в ЦБ.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия".

https://ria.ru/20220225/pomosch-1774928549.html

https://realty.ria.ru/20220225/sovkombank-1775036194.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)