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Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ
Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.02.2022
Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ
Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, говорится в сообщении на сайте Банка России. При этом карты банков, попавших под... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:42
2022-02-25T14:14
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, говорится в сообщении на сайте Банка России. При этом карты банков, попавших под "блокирующие" санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay, но "пластик" по-прежнему работает."Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений", - говорится в сообщении регулятора.Карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay. "Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", - отмечается в сообщении.Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент. Карты банков, которые попали под санкции западных государств, продолжают работать без ограничений на всей территории России."При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - обратили внимание в ЦБ.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия".
https://ria.ru/20220225/pomosch-1774928549.html
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:42 25.02.2022 (обновлено: 14:14 25.02.2022)
 
Карты всех платежных систем в России работают нормально, заявил ЦБ

Карты банков, попавших под санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, говорится в сообщении на сайте Банка России. При этом карты банков, попавших под "блокирующие" санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay, но "пластик" по-прежнему работает.
"Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений", - говорится в сообщении регулятора.
Карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay. "Стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", - отмечается в сообщении.
Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент. Карты банков, которые попали под санкции западных государств, продолжают работать без ограничений на всей территории России.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 01:06
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки
"При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - обратили внимание в ЦБ.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия".
Работа отделения Совкомбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:40
Попавший под санкции США Совкомбанк приостанавливает выдачу ипотеки
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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