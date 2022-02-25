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Пожилым москвичам с 28 февраля разблокируют транспортные карты
Пожилым москвичам с 28 февраля разблокируют транспортные карты - РИА Новости, 25.02.2022
Пожилым москвичам с 28 февраля разблокируют транспортные карты
В Москве с 28 февраля разблокируют транспортные карты всех горожан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:30
2022-02-25T15:24
распространение коронавируса
общество
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве с 28 февраля разблокируют транспортные карты всех горожан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", — говорится в сообщении.Помимо этого, требование о переводе 30% работников на удаленку становится рекомендательным.Как отметил Собянин, в столице продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикрон-штаммом. По сравнению с серединой января число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день в России полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона человек.
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общество, москва
14:30 25.02.2022 (обновлено: 15:24 25.02.2022)
 
Пожилым москвичам с 28 февраля разблокируют транспортные карты

В Москве с 28 февраля отменят блокировку транспортных карт для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРабота контролеров в автобусах Москвы
Работа контролеров в автобусах Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Работа контролеров в автобусах Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве с 28 февраля разблокируют транспортные карты всех горожан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", — говорится в сообщении.
Помимо этого, требование о переводе 30% работников на удаленку становится рекомендательным.
Как отметил Собянин, в столице продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикрон-штаммом. По сравнению с серединой января число новых случаев COVID-19 уменьшилось более чем в три раза.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день в России полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона человек.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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