https://ria.ru/20220225/karpenko-1774861692.html

Игорь Карпенко: власть Белоруссии обеспечила безопасность на референдуме

Игорь Карпенко: власть Белоруссии обеспечила безопасность на референдуме - РИА Новости, 25.02.2022

Игорь Карпенко: власть Белоруссии обеспечила безопасность на референдуме

На 27 февраля в Белоруссии назначен референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. В этот вторник в республике начался этап досрочного... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

интервью

белоруссия

минск

шос

снг

игорь карпенко

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На 27 февраля в Белоруссии назначен референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. В этот вторник в республике начался этап досрочного голосования. О готовности к голосованию, предпринимаемых мерах безопасности на участках, возможных провокациях и попытках срыва референдума в интервью РИА Новости рассказал глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.– В понедельник в telegram-каналах появились сообщения о переносе даты референдума по внесению изменений в конституцию Белоруссии на апрель якобы из-за ситуации с коронавирусом. Естественно, эти сообщения оказались фейком. Ожидаете ли увеличения на неделе, которая предшествует основному дню голосования на референдуме, количества подобных фейков и в целом нагнетания обстановки?– Эти смс-рассылки являются фейком. Референдум состоится в установленные сроки, то есть 27 февраля – основной день голосования на референдуме, участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Кроме того, 22 февраля открылись участки для досрочного голосования, которое пройдёт до 26 февраля включительно. В дни досрочного голосования участки будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Попытки нагнетания обстановки предпринимались, были определенные угрозы и в адрес членов участковых и территориальных комиссий по проведению референдума, вбрасывались различные фейки. Понятно, какие цели преследуются, и кто стоит за теми, кто это делает. На Западе уже заявили, что вне зависимости от итогов референдума, там его не признают. Сразу могу сказать, что референдум мы проводим для своей страны, для наших граждан. Поэтому мы будем действовать в соответствии с требованиями нашего законодательства.– Как вы оцениваете готовность к проведению референдума, включая досрочное голосование? Видите ли вы как глава ЦИК какие-то настораживающие моменты?– Двадцать первого февраля прошла проверка готовности территориальных и участковых комиссий к работе во время голосования на референдуме. В ходе проверки мы получили информацию о готовности к референдуму от областных и минской городской комиссий, они, в свою очередь, получили подобную информацию от районных комиссий, а те – от участковых. Так, по ступенькам, каждая комиссия проинформировала о своей готовности, в частности, о наличии ящиков и кабинок для голосования, наличии мест для голосования людей с ограниченными возможностями, о количестве людей, внесенных в списки для голосования, количестве полученных бюллетеней и так далее. Процедура не нова, она постоянно проводится накануне начала досрочного голосования на всех электоральных кампаниях.Также я в пятницу посетил ряд участковых комиссий Минска, оценил их готовность к работе. Могу сказать, что в принципе, остался доволен, каких– то замечаний, вопросов нет: участки для голосования оборудованы в соответствии с рекомендациями ЦИК, имеется вся необходимая документация по референдуму. Никаких вопросов в организационно– техническом плане нет, необходимое финансирование получено комиссиями всех уровней. В понедельник все участковые комиссии получили бюллетени для голосования, препятствий для проведения досрочного голосования, а затем и голосования в основной день, нет. Все спокойно, несмотря на информационных вбросы, угрозы членам комиссий. Проблемных вопросов мы не видим. Комиссии готовы к проведению референдума. Нет сомнений, что комиссии могут профессионально, качественно и полноценно работать.– Каковы ваши ожидания относительно явки граждан на референдум, ведь для референдума явка имеет принципиальное значение?– Для того, чтобы решение о внесении поправок в конституцию было принято не референдуме, необходимо, чтобы за него проголосовали 50% плюс один человек от числа граждан, внесенных в списки для голосования на референдуме. Исходя из тех процессов, которые предшествовали референдуму, – работа конституционной комиссии, "диалоговые площадки" с гражданами, активность общественных организаций и трудовых коллективов по обсуждению поправок, – могу сказать, что наблюдается большая заинтересованность граждан. Люди до сих пор вносят в госорганы свои предложения, правда, сейчас они касаются уже не поправок в саму конституцию, а развития тех новых положений, которые отражены в проекте изменений и дополнений конституции, вынесенных на референдум. Например, эти предложения касаются изменений законодательства в случае принятия проекта новой конституции, в том числе, работы Всебелорусского народного собрания. И даже те обращения граждан, которые поступают в ЦИК по вопросу голосования на референдуме, говорят о том, что граждане проявляют достаточно большой интерес. На мой взгляд, явка должна быть очень высокой.Проблем с информированностью граждан о предстоящем референдуме нет. ЦИК серьезно развернул информационную кампанию: это и материалы в СМИ, и оформление бигбордов с объявлением о референдуме. ЦИК впервые в этом году открыл каналы и аккаунты в мессенджерах и соцсетях, в которых в оперативном режиме публикует актуальную информацию о подготовке и проведении референдума. По нашей статистике, мы имеем ежедневно порядка 150 тысяч просмотров в мессенджерах, и еще около 500 групп в различных соцсетях публикуют нашу информацию. Это еще один дополнительный канал информирования граждан, особенно молодежи, которая активна в интернете. Наверное, только ленивый не знает, что 27 февраля в Беларуси референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию.– Может ли оказать негативное влияние на явку решение не открывать участки для голосования за рубежом?– Например, на президентских выборах в 2020 году количество граждан, принявших участие в голосовании за рубежом, составило 0,3% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования. То есть это не такая большая группа людей. Кроме того, находящиеся за рубежом белорусы не лишены возможности проголосовать: они могут приехать в Беларусь как во время досрочного голосования, так и в основной день. Более того, ограничений на въезд белорусских граждан в страну нет, в том числе не нужен ПЦР-тест на коронавирус. Данное решение никоим образом не ограничивает граждан, находящихся за рубежом, в их праве принять участие в голосовании на референдуме.– Обычно в Беларуси высок процент тех, кто голосует досрочно. Ожидаете ли вы сохранения такой тенденции и в текущую кампанию по проведению референдума?– Думаю, да. Для людей это удобно. По предыдущим электоральным кампаниям – от 30 до 40% граждан голосуют досрочно.– Видите ли вы опасность того, что призывы оппозиции к бойкоту и порче бюллетеней для голосования могут повлиять на явку, ход референдума и даже сорвать его?– Такие призывы контрпродуктивны. Я бы даже сказал, что они деструктивны. Смысл деятельности оппозиции должен быть в том, чтобы предлагать какие– то альтернативы в интересах развития государства и общества, в интересах народа. А если оппоненты ничего не предлагают, а только хают то, что сделано, не предлагают альтернативных путей решения вопроса, о чем тут можно говорить? Говорят, нет альтернативного проекта конституции. А кто его предложил? Или власть должна была написать 30 вариантов конституции и вынести их на обсуждение? Это – политический популизм. Я ничего другого не вижу в их деятельности.Если уже откровенно говорить, то есть ли в Беларуси оппозиция? Оппозиция должна что– то предлагать конструктивное, а не просто отрабатывать деньги спонсоров. Еще вопрос состоит в том, насколько оппозиционные структуры готовы участвовать в электоральных кампаниях. Например, во время выдвижения претендентов в члены территориальных комиссий из 15 партий только 7 воспользовались таким правом. Похожая ситуация и с выдвижением в члены участковых комиссий. Структуры, которые кричат о том, что представляют десятки тысяч людей, выдвигают одного человека в районную комиссию по всей республике и больше никого… Прежде, чем называться оппозицией, нужно выстроить серьезную партийную или общественную структуру, видеть реально членство граждан и показывать обществу свои конкретные цели. В любом случае, каждый гражданин вправе самостоятельно решить – прийти на референдум или нет, и как проголосовать.– Как вы относитесь к призывам оппозиции направлять ей для интернет– платформы "Голос" фотографии с испорченными и недействительными бюллетенями? Может ли это оказать какое-либо существенное влияние на оценку официальных результатов референдума?– Законодательством запрещаются призывы к срыву, отмене или переносу референдума, оценку таким действиям будут давать правоохранительные органы. Бюллетень приобретает силу и значение только тогда, когда он опущен в ящик для голосования. Остальные действия с ним никакой роли не играют. Фотографии бюллетеней никакого правового значения не имеют. Кроме того, фотографирование заполненного бюллетеня и обнародование его в соцсетях и мессенджерах можно расценить как агитацию, которая в день референдума запрещена. Если человек что-то фотографирует на участке, то такие действия не должны нарушать прав других граждан и согласовываться с председателем комиссии. Кроме того, необходимо учитывать, что граждане не являются СМИ, которые вправе освещать проведение референдума. Я бы призвал граждан не заниматься подобными ненужными вещами, а прийти, получить бюллетень, проголосовать и опустить его в ящик для голосования. Испорченные и недействительные бюллетени учитываются и отражаются в протоколах о результатах голосования отдельно, они не включаются в количество бюллетеней "за" и "против".Не знаю, на что рассчитана эта инициатива оппозиции, кто стоит за этой платформой "Голос" – ответы должны давать соответствующие компетентные органы. Есть иные законные способы для дачи оценки проведения референдума и организации голосования – международное и национальное наблюдение, система аккредитации организаций, имеющих право проводить exit poll.– Будет ли на референдуме проводиться exit poll?– Пока такие решения не принимались. Насколько мне известно, никакие социологические центры не планировали проводить опросы граждан на выходе с участков для голосования.– Насколько часто в текущую кампанию члены комиссий по референдуму сталкиваются с угрозами в свой адрес? Много ли возбуждено уголовных дел в этой связи? Фиксируются ли на данном этапе конфликтные и провокационные ситуации у членов комиссий с гражданами?– Мы не собираем таких данных. До нас доходила информация о таких случаях, но это компетенция правоохранительных органов, а не ЦИК. Пока у нас нет информации, что кто– то из членов комиссий под влиянием угроз прекратил свою работу в комиссии.– Ранее правоохранительные органы Белоруссии заявляли о риске провокаций на референдуме. Какие меры в этой связи предпринимаются для обеспечения безопасности на участках для голосования?– Всеми органами государственной власти приняты достаточные меры для обеспечения безопасности в период проведения референдума.Безопасность на участках будет обеспечена, они уже взяты под охрану сотрудниками органов внутренних дел. Также принято решение, что милиция может привлечь для обеспечения порядка на участке членов добровольных дружин, в том числе молодежных отрядов охраны правопорядка. Они имеют соответствующие удостоверения, проходят обучение – это те люди, которые и в повседневной жизни помогают сотрудникам органов внутренних дел патрулировать улицы, обеспечивать порядок на каких– то массовых мероприятиях.Совместно с МВД отработаны алгоритмы действий в случае возникновения на участках нештатных ситуаций. Так, комиссиям направлены алгоритмы действий в случае обнаружения подозрительных (бесхозных) предметов, захвата заложников, получения сообщения об угрозе теракта и другие. Могу уверить, что нашим гражданам нечего бояться: им будет предоставлена возможность высказать свою позицию по вынесенному на референдум вопросу. Все необходимые меры по обеспечению их безопасности будут приняты. Мы ожидаем, что все должно пройти спокойно. С участием правоохранительных органов проводились тренинги для председателей территориальных комиссий по вопросам обеспечения безопасности во время голосования. В отдельных районах проводились с членами комиссий мероприятия по вопросам конфликтного поведения, стрессоустойчивости и так далее.Хотя все предугадать, конечно, невозможно, потому что в голосование и наблюдение за ним вовлечено большое количество людей, ситуации могут возникать разные, в том числе конфликтные. Но, как правило, работать в комиссии приходят люди с активной гражданской позицией, опытом общественной деятельности, они не бояться и умеют общаться с людьми. Думаю, опыт и личностные качества членов участковых комиссий будут способствовать тому, чтобы нормально организовать процесс голосования и выстроить взаимодействие с гражданами так, чтобы не было конфликтных ситуаций.МВД нам также помогает и в вопросах уточнения списков участников референдума, например, в моментах, касающихся ID– карт. Будет организовано дежурство паспортных служб в дни досрочного и в день основного голосования, чтобы комиссии при необходимости могли уточнить, проживает ли гражданин, предъявивший ID– карту, на территории данного участка или нет. Специального оборудования для считывания данных ID– карт на участках не будет, пока в этом нет необходимости: база еще в стадии формирования. Думаю, в перспективе все же понадобится закупать на участки такое оборудование.– На референдуме будут использоваться нестандартные бюллетени – с зеленой оборотной стороной. Почему было принято решение изменить стандартный вид бюллетеня? Насколько он защищен от подделки?– В одну из избирательных кампаний уже были такие бюллетени с нанесением цветного фона. Были разговоры (среди оппозиции – ред.) о том, чтобы вынести бюллетени, размножить и затем вбросить в урны. Цветная сторона бюллетеня – это дополнительный элемент защиты. Хотя мы не опасаемся каких– то массовых вбросов, потому что члены комиссий в принципе наблюдают за тем, как идет голосование, и как опускаются бюллетени в ящик для голосования. Кроме того, на бюллетене должны быть подписи двух членов участковой комиссии, и если вдруг в ящике будет обнаружен бюллетень без двух подписей, то он будет признан недействительным.– Какие противоэпидемические меры предприняты на референдуме? Как организовано голосование больных коронавирусом и находящихся на изоляции?– Мы проработали эти вопросы совместно с министерством здравоохранения, например, сохранили практику отсутствия в кабине для голосования передней шторки для улучшения проветриваемости. Хотя и здесь нас начали критиковать: якобы члены участковых комиссий будут подсматривать, кто где галочку ставит. Но вряд ли кто-то реально из-за спины может увидеть, как голосует человек.Мы также поработали над разведением потока людей на участках для голосования, предусмотрены графики уборки, проветривания помещений, наличие антисептиков, рекомендуется ношение средств индивидуальной защиты, также членам комиссий советовали пройти вакцинацию от коронавируса.Что касается граждан, которые болеют коронавирусом и лечатся на дому, то они могут обратиться с просьбой организовать для них голосование по месту нахождения. Алгоритм отработан: такой человек должен обратиться в комиссию по месту своей регистрации, которая свяжется с учреждением здравоохранения, в котором образована комиссия из числа медицинского персонала. Там организуют выезд соответствующим образом экипированных специалистов на дом к такому гражданину. Проголосовать на дому больные COVID-19 могут только в основной день голосования. Помимо этого, возможна доставка больного коронавирусом на участок, образованный в медучреждении. Из списка участников референдума по месту регистрации такой гражданин будет исключен. Кстати, также проголосовать на дому могут инвалиды, люди с ослабленным здоровьем, иные граждане, кто не может по какой-то причине прийти на участок для голосования.– Сколько иностранных и международных наблюдателей аккредитованы центризбиркомом? Насколько тесно ЦИК взаимодействует с иностранными наблюдателями? Высказывали ли они какие-либо замечания касательно хода подготовки к референдуму?– На сегодняшний день – 160 международных наблюдателей, но эта цифра будет увеличиваться. Сегодня аккредитованы наблюдатели миссии от СНГ, включая парламентскую составляющую, а также ШОС. К нам начала поступать информация от ряда аналитиков, экспертов, в том числе из западных стран, которых персонально пригласил МИД. Что касается приглашений представителей центральных избирательных органов, то на предложение белорусского ЦИК приехать откликнулись почти все страны СНГ. По объективным причинам ЦИК Молдовы не смог направить своего представителя для наблюдения. Процесс аккредитации идет, получить ее можно будет и в день основного голосования. Для аккредитации иностранному (международному) наблюдателю необходимо иметь приглашение от уполномоченной структуры в Беларуси и заполненную анкету установленного образца. Мы проводим встречи с международными наблюдателями, но, как правило, на данном этапе больший интерес для них представляет деятельность территориальных и участковых комиссий.Мы в свою очередь не контролируем наблюдателей, им предоставлена свобода передвижения, они вправе посещать любые участки для голосования, любые комиссии, встречаться с любыми субъектами, задействованными в организации референдума. Если у наблюдателей есть вопросы, мы на них готовы отвечать. Наблюдатели самостоятельно делают выводы и доводят их до общественности и госорганов. Пока никаких замечаний от международных наблюдателей к нам не поступало.

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https://ria.ru/20220122/belorussiya-1769084597.html

https://ria.ru/20220218/referendum-1773603504.html

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белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, белоруссия, минск, шос, снг, игорь карпенко