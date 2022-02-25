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Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 25.02.2022
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:44
2022-02-25T01:45
в мире
россия
канада
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Степанов отметил, что РФ при этом с сожалением воспринимает решение Канады."Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927157.html
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в мире, россия, канада
01:44 25.02.2022 (обновлено: 01:45 25.02.2022)
 
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол

Посол в Оттаве Степанов: Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Западные санкции в данной ситуации совершенно бесполезны, они не окажут влияния на Россию и на разрешение более широкого кризиса в рамках евробезопасности", - сказал он.
Степанов отметил, что РФ при этом с сожалением воспринимает решение Канады.
"Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций", - сказал он.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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