https://ria.ru/20220225/kanada-1774930609.html

Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол

Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 25.02.2022

Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол

Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:44

2022-02-25T01:44

2022-02-25T01:45

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канада

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Степанов отметил, что РФ при этом с сожалением воспринимает решение Канады."Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций", - сказал он.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, канада