https://ria.ru/20220225/kanada-1774930609.html
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол - РИА Новости, 25.02.2022
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:44
2022-02-25T01:44
2022-02-25T01:45
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россия оставляет за собой право симметричного и ассиметричного ответа на санкции Канады, но сами ограничительные меры влияния на Москву не окажут, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Степанов отметил, что РФ при этом с сожалением воспринимает решение Канады."Оставляем за собой право отреагировать как симметрично, так и асимметрично в том, что касается и персональных, и экономических санкций", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927157.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада
01:44 25.02.2022 (обновлено: 01:45 25.02.2022)
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Посол в Оттаве Степанов: Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады