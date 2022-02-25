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Туризм
https://ria.ru/20220225/italiya-1775102993.html
Италия уточнила правила въезда туристов в страну
Италия уточнила правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 25.02.2022
Италия уточнила правила въезда туристов в страну
Отрицательный тест на коронавирус является основанием для получения базового green pass и заселения в отель, с 1 апреля планируются дополнительные послабления,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:18
туризм
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новости - туризм
италия
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отрицательный тест на коронавирус является основанием для получения базового green pass и заселения в отель, с 1 апреля планируются дополнительные послабления, сообщают в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).Италия с 1 марта отменяет обязательный карантин в том числе для тех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС. Для въезда достаточно справки о вакцинации признанными Европейским агентством лекарственных средств препаратами или документа о выздоровлении (только выданного уполномоченными органами Италии) или отрицательного теста (на антиген, действительного 48 часов, или ПЦР со сроком действия 72 часа). Последний документ дает возможность получить базовый green pass.На сайте уточняется, что этот сертификат позволит путешествовать, пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и рестораны, курорты, бассейны, тематические парки, принимать участие в культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях.Однако для полностью свободного перемещения по стране необходим "усиленный", то есть super green pass. Его могут получить только те, кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев и при этом был зарегистрирован в системе здравоохранения Италии, а также люди, прошедшие курс вакцинации признанным в ЕС препаратом.В планах правительства страны с 1 апреля ввести дополнительные послабления, в том числе возможна и отмена super green pass.Ранее Генеральное консульство Италии в Москве опубликовало уточненный перечень документов. Также в дипмиссии уточнили, что с 1 марта "прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма". Однако в консульстве посоветовали заблаговременно проверять актуальную информацию.
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Лана Баева
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туризм, новости - туризм, италия, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
17:18 25.02.2022
 
Италия уточнила правила въезда туристов в страну

Италия анонсировала новое смягчение ограничений с 1 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКолизей
Колизей - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отрицательный тест на коронавирус является основанием для получения базового green pass и заселения в отель, с 1 апреля планируются дополнительные послабления, сообщают в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).
Италия с 1 марта отменяет обязательный карантин в том числе для тех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС. Для въезда достаточно справки о вакцинации признанными Европейским агентством лекарственных средств препаратами или документа о выздоровлении (только выданного уполномоченными органами Италии) или отрицательного теста (на антиген, действительного 48 часов, или ПЦР со сроком действия 72 часа). Последний документ дает возможность получить базовый green pass.
На сайте уточняется, что этот сертификат позволит путешествовать, пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и рестораны, курорты, бассейны, тематические парки, принимать участие в культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях.
Однако для полностью свободного перемещения по стране необходим "усиленный", то есть super green pass. Его могут получить только те, кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев и при этом был зарегистрирован в системе здравоохранения Италии, а также люди, прошедшие курс вакцинации признанным в ЕС препаратом.
В планах правительства страны с 1 апреля ввести дополнительные послабления, в том числе возможна и отмена super green pass.
Ранее Генеральное консульство Италии в Москве опубликовало уточненный перечень документов. Также в дипмиссии уточнили, что с 1 марта "прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма". Однако в консульстве посоветовали заблаговременно проверять актуальную информацию.
Аэропорт в Милане - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 21:03Туризм
Россияне получат возможность приехать в Италию с 1 марта
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталияКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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