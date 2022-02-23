https://ria.ru/20220223/italiya-1774585545.html
Россияне получат возможность приехать в Италию с 1 марта
Россияне получат возможность приехать в Италию с 1 марта - РИА Новости, 24.02.2022
Россияне получат возможность приехать в Италию с 1 марта
Отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-23T21:03
2022-02-23T21:03
2022-02-24T00:06
туризм
марио драги
италия
коронавирус covid-19
туризм
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РИМ, 23 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов, заявил РИА Новости источник в правительственных структурах Италии."Россияне могут приезжать, потому что список стран (разделенных по ограничениям на въезд. — Прим. ред.) по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей", — сказал собеседник агентства.По его словам, принятое накануне Минздравом распоряжение говорит о том, что "неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и прибывающие из Европы".Аналогичную информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Министерства туризма Италии.В начале февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявлял, что иностранцы, которые приехали в Италию и сделали прививку от COVID-19 препаратом, которые до сих пор не признали на Апеннинах, смогут получить доступ к основным услугам после теста. По его словам, Италия таким образом признает статус вакцинирования за лицами, прибывающими из стран с иными правилами иммунизации. От иностранцев потребуется сделать дополнительный анализ на коронавирус, после чего они получат доступ к услугам, для которых в Италии требуется "усиленный" green pass.Сертификат необходим при заселении в отели и для посещения ресторанов. Документ потребуется для проезда на железнодорожном, водном и авиатранспорте, а также при пользовании городским общественным транспортом, включая метро, автобусы и трамваи.Во вторник Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта. В среду премьер Италии Марио Драги заявил, что правительство не собирается продлять режим ЧС после 31 марта.
https://ria.ru/20220222/italiya-1774323614.html
https://ria.ru/20220217/vesna-1773137293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марио драги, италия, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы
21:03 23.02.2022 (обновлено: 00:06 24.02.2022)
Россияне получат возможность приехать в Италию с 1 марта
Российские туристы с 1 марта получат возможность приехать в Италию
РИМ, 23 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов, заявил РИА Новости источник в правительственных структурах Италии.
"Россияне могут приезжать, потому что список стран (разделенных по ограничениям на въезд. — Прим. ред.) по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, принятое накануне Минздравом распоряжение говорит о том, что "неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и прибывающие из Европы".
Аналогичную информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе Министерства туризма Италии
.
В начале февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявлял, что иностранцы, которые приехали в Италию и сделали прививку от COVID-19 препаратом, которые до сих пор не признали на Апеннинах, смогут получить доступ к основным услугам после теста. По его словам, Италия таким образом признает статус вакцинирования за лицами, прибывающими из стран с иными правилами иммунизации. От иностранцев потребуется сделать дополнительный анализ на коронавирус, после чего они получат доступ к услугам, для которых в Италии требуется "усиленный" green pass.
Сертификат необходим при заселении в отели и для посещения ресторанов. Документ потребуется для проезда на железнодорожном, водном и авиатранспорте, а также при пользовании городским общественным транспортом, включая метро, автобусы и трамваи.
Во вторник Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта. В среду премьер Италии Марио Драги
заявил, что правительство не собирается продлять режим ЧС после 31 марта.