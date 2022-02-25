https://ria.ru/20220225/interesy-1774951106.html

В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности

В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности - РИА Новости, 25.02.2022

В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности

Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:54

2022-02-25T08:54

2022-02-25T08:54

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам", - сказал Крупалла.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия