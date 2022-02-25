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В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности
В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности - РИА Новости, 25.02.2022
В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности
Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:54
2022-02-25T08:54
в мире
германия
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам", - сказал Крупалла.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, германия, россия
08:54 25.02.2022
 
В Германии заявили о схожести интересов России и Европы по безопасности

Лидер АдГ Крупалла: учет интересов российской безопасности отвечает целям Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Учет законных интересов российской безопасности отвечает интересам Европы, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Приоритетной целью Германии в эти дни должно быть прекращение военных столкновений на Украине. Европейские государства в будущем должны совместно воздействовать на воюющие стороны. Учет законных интересов российской безопасности также отвечает их интересам", - сказал Крупалла.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:00
Европа заплутала в трех газовых "соснах"
Опубликовано: Влада Копылова
 
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