https://ria.ru/20220225/intel-1775111851.html
Сайт Intel перестал работать в России
Сайт Intel перестал работать в России - РИА Новости, 25.02.2022
Сайт Intel перестал работать в России
Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:20
2022-02-25T17:20
2022-02-25T17:20
наука
технологии
сша
россия
intel corporation
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня.При попытке открыть сайт IT-гиганта, появляется сообщение о запрете доступа. Пользователи из других стран или использующие сервис VPN на ресурс крупнейшего производителя чипов попасть могут.В Intel официально ситуацию не комментируют причину проблемы сайта, возникшую для российских IP-адресов. Возможно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых санкций, введенных США. Среди них и частичный запрет на поставку в Россию полупроводниковой продукции, в том числе процессоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, россия, intel corporation