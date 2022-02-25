https://ria.ru/20220225/intel-1775111851.html

Сайт Intel перестал работать в России

Сайт Intel перестал работать в России - РИА Новости, 25.02.2022

Сайт Intel перестал работать в России

Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:20

2022-02-25T17:20

2022-02-25T17:20

наука

технологии

сша

россия

intel corporation

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня.При попытке открыть сайт IT-гиганта, появляется сообщение о запрете доступа. Пользователи из других стран или использующие сервис VPN на ресурс крупнейшего производителя чипов попасть могут.В Intel официально ситуацию не комментируют причину проблемы сайта, возникшую для российских IP-адресов. Возможно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых санкций, введенных США. Среди них и частичный запрет на поставку в Россию полупроводниковой продукции, в том числе процессоров.

сша

россия

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, сша, россия, intel corporation