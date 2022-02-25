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Наука
https://ria.ru/20220225/intel-1775111851.html
Сайт Intel перестал работать в России
Сайт Intel перестал работать в России - РИА Новости, 25.02.2022
Сайт Intel перестал работать в России
Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:20
2022-02-25T17:20
наука
технологии
сша
россия
intel corporation
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня.При попытке открыть сайт IT-гиганта, появляется сообщение о запрете доступа. Пользователи из других стран или использующие сервис VPN на ресурс крупнейшего производителя чипов попасть могут.В Intel официально ситуацию не комментируют причину проблемы сайта, возникшую для российских IP-адресов. Возможно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых санкций, введенных США. Среди них и частичный запрет на поставку в Россию полупроводниковой продукции, в том числе процессоров.
сша
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Керилл Каримов
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РИА Новости
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96
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технологии, сша, россия, intel corporation
17:20 25.02.2022
 

Сайт Intel перестал работать в России

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на перебои в работе официального сайта американской компании Intel. Зайти на него не удается на протяжении всего дня.
При попытке открыть сайт IT-гиганта, появляется сообщение о запрете доступа. Пользователи из других стран или использующие сервис VPN на ресурс крупнейшего производителя чипов попасть могут.
В Intel официально ситуацию не комментируют причину проблемы сайта, возникшую для российских IP-адресов. Возможно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых санкций, введенных США. Среди них и частичный запрет на поставку в Россию полупроводниковой продукции, в том числе процессоров.
Опубликовано: Керилл Каримов
 
НаукаТехнологииСШАРоссияIntel Corporation
 
 
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