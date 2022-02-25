https://ria.ru/20220225/instagram-1775160522.html
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой - РИА Новости, 25.02.2022
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:28
2022-02-25T20:28
2022-02-25T20:30
технологии
сша
россия
германия
в мире
instagram
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 20.07 мск было зафиксировано 188 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (69%) жалуются на проблемы с работой приложения, 16% - не могут войти в профиль, 15% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряд других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
https://ria.ru/20220225/telegram-1775158458.html
сша
россия
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9054b8baa621c2032d5e2490f6cd88eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, россия, германия, в мире, instagram, франция
20:28 25.02.2022 (обновлено: 20:30 25.02.2022)
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой
Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на проблемы в работе сервиса