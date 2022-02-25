https://ria.ru/20220225/instagram-1775160522.html

В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой

В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой - РИА Новости, 25.02.2022

В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой

Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:28

2022-02-25T20:28

2022-02-25T20:30

технологии

сша

россия

германия

в мире

instagram

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890029_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fa2328025e6473c32c1693436caaeb89.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 20.07 мск было зафиксировано 188 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (69%) жалуются на проблемы с работой приложения, 16% - не могут войти в профиль, 15% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряд других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20220225/telegram-1775158458.html

сша

россия

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сша, россия, германия, в мире, instagram, франция