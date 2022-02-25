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https://ria.ru/20220225/instagram-1775160522.html
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой - РИА Новости, 25.02.2022
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:28
2022-02-25T20:30
технологии
сша
россия
германия
в мире
instagram
франция
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 20.07 мск было зафиксировано 188 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (69%) жалуются на проблемы с работой приложения, 16% - не могут войти в профиль, 15% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряд других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
https://ria.ru/20220225/telegram-1775158458.html
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технологии, сша, россия, германия, в мире, instagram, франция
20:28 25.02.2022 (обновлено: 20:30 25.02.2022)
 
В работе Instagram по всему миру произошел крупный сбой

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на проблемы в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 20.07 мск было зафиксировано 188 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (69%) жалуются на проблемы с работой приложения, 16% - не могут войти в профиль, 15% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряд других стран.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:18
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ТехнологииСШАРоссияГерманияВ миреInstagramФранция
 
 
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