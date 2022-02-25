https://ria.ru/20220225/instagram-1775120537.html
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 25.02.2022
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:44
2022-02-25T17:44
2022-02-25T17:44
общество
технологии
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
республика крым
instagram
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города."Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении.Это не первый случай блокировки страницы правительства Севастополя. До этого соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя в ноябре прошлого года. Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта, после чего страницу разблокировали.
https://ria.ru/20220225/ataka-1775000011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика крым, instagram, россия
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Страницу правительства Севастополя заблокировали в соцсети Instagram