https://ria.ru/20220225/instagram-1775120537.html

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 25.02.2022

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:44

общество

технологии

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

республика крым

instagram

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города."Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении.Это не первый случай блокировки страницы правительства Севастополя. До этого соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя в ноябре прошлого года. Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта, после чего страницу разблокировали.

https://ria.ru/20220225/ataka-1775000011.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика крым, instagram, россия