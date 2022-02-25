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https://ria.ru/20220225/instagram-1775120537.html
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 25.02.2022
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:44
2022-02-25T17:44
общество
технологии
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
республика крым
instagram
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города."Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении.Это не первый случай блокировки страницы правительства Севастополя. До этого соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя в ноябре прошлого года. Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта, после чего страницу разблокировали.
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севастополь
республика крым
россия
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Владимир Лаврентьев
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общество, технологии, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), республика крым, instagram, россия
17:44 25.02.2022
 
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Страницу правительства Севастополя заблокировали в соцсети Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Страница правительства Севастополя в соцсети Instagram заблокирована, сообщила пресс-служба правительства города.
"Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении.
Это не первый случай блокировки страницы правительства Севастополя. До этого соцсеть Instagram заблокировала страницу правительства Севастополя в ноябре прошлого года. Роскомнадзор направил Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта, после чего страницу разблокировали.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:00
В Крыму зафиксировали DDoS-атаку на информационную инфраструктуру
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ОбществоТехнологииСевастопольФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Республика КрымInstagramРоссия
 
 
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