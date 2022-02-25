https://ria.ru/20220225/infrastruktura-1775157112.html

ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины

ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.02.2022

ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины

Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:08

2022-02-25T20:08

2022-02-25T20:13

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков."Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)