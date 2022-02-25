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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины
Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:08
2022-02-25T20:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков."Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:08 25.02.2022 (обновлено: 20:13 25.02.2022)
 
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего российскими Вооруженными Силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
"Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ракетная система залпового огня на дороге под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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