Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности
Минпромторг: Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", - отметили в министерстве.
"Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей – это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры", - пояснили в Минпромторге.
"Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - подчеркнули в министерстве.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев