https://ria.ru/20220225/importozameschenie-1775055754.html

Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности

Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности - РИА Новости, 25.02.2022

Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности

Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:32

2022-02-25T14:32

2022-02-25T14:32

экономика

технологии

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

импортозамещение

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ."Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", - отметили в министерстве."Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей – это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры", - пояснили в Минпромторге."Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1775035095.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), импортозамещение