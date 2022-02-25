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Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности
Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности - РИА Новости, 25.02.2022
Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности
Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:32
2022-02-25T14:32
экономика
технологии
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
импортозамещение
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ."Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", - отметили в министерстве."Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей – это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры", - пояснили в Минпромторге."Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - подчеркнули в министерстве.
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экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), импортозамещение
14:32 25.02.2022
 
Минпромторг заявил о готовности к импортозамещению в промышленности

Минпромторг: Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", - отметили в министерстве.
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"Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей – это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры", - пояснили в Минпромторге.
"Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - подчеркнули в министерстве.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Импортозамещение
 
 
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