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В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России - РИА Новости, 25.02.2022
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России
В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:53
2022-02-25T14:53
экономика
германия
россия
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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон."Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", - сказала Барон.
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html
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Станислав Ванд
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экономика, германия, россия
14:53 25.02.2022
 
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России

Минэкономики Германии сообщило о запуске процесса переориентации импорта угля из России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Железнодорожные вагоны с углем
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", - сказала Барон.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на встрече глав МИДов G7 в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ЭкономикаГерманияРоссия
 
 
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