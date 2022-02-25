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В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России - РИА Новости, 25.02.2022
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России
В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:53
2022-02-25T14:53
2022-02-25T14:53
экономика
германия
россия
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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон."Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", - сказала Барон.
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия
В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России
Минэкономики Германии сообщило о запуске процесса переориентации импорта угля из России
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", - сказала Барон.
Опубликовано: Станислав Ванд