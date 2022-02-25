https://ria.ru/20220225/import-1775062991.html

В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России

В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России - РИА Новости, 25.02.2022

В Германии запустили процесс переориентации импорта угля из России

В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:53

2022-02-25T14:53

2022-02-25T14:53

экономика

германия

россия

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон."Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50 процентов сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", - сказала Барон.

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

германия

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, германия, россия