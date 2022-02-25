https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html

Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова

Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова - РИА Новости, 25.02.2022

Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова

Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:05

2022-02-25T18:05

2022-02-25T18:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад."Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19