https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова - РИА Новости, 25.02.2022
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:05
2022-02-25T18:05
2022-02-25T18:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад."Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20220223/koronavirus-1774588125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: коллективный иммунитет поможет вернуться к жизни без ограничений