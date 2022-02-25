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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/immunitet-1775128040.html
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова - РИА Новости, 25.02.2022
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова
Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:05
2022-02-25T18:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад."Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:05 25.02.2022
 
Коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: коллективный иммунитет поможет вернуться к жизни без ограничений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад.
"Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Пациенты в реанимационной палате для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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