https://ria.ru/20220225/hadid-1774998182.html

Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане

Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане - РИА Новости, 25.02.2022

Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане

Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид покорили модную неделю в Милане, приняв участие в презентации осенне-зимней коллекции итальянского бренда Moschino. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:29

2022-02-25T13:29

2022-02-25T13:29

культура

новости культуры

мода

стиль жизни

джиджи хадид

белла хадид

джереми скотт

милан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774988531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a1968f3a811556130eebc658da354213.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид покорили модную неделю в Милане, приняв участие в презентации осенне-зимней коллекции итальянского бренда Moschino.Белла выглядела невероятно в атласном платье в пол и длинных перчатках. Позже она появилась во втором элегантном образе, декорированном тонкой золотой вышивкой на груди. Ее старшая сестра Джиджи блистала в золотом платье c пышной юбкой из тюля, а также причудливом наряде бронзового цвета с выступающими структурированными бедрами. Образ напоминал какой-то старинный комод или спинку стула. В издании Daily Mail отмечают, что несмотря на то, что в шоу приняли участие и другие манекенщицы, именно сестрам Хадид удалось затмить всех и передать настроений коллекции, созданной Джереми Скоттом. В этом году креативный директор модного дома вдохновлялся космосом и использовал в изделиях межгалактические цвета — преимущественно черный и металлик — и футуристические формы. Модная неделя в Милане продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20220223/scherzinger-1774393115.html

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, мода, стиль жизни, джиджи хадид, белла хадид, джереми скотт, милан