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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220225/hadid-1774998182.html
Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане
Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане - РИА Новости, 25.02.2022
Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане
Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид покорили модную неделю в Милане, приняв участие в презентации осенне-зимней коллекции итальянского бренда Moschino. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:29
2022-02-25T13:29
культура
новости культуры
мода
стиль жизни
джиджи хадид
белла хадид
джереми скотт
милан
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид покорили модную неделю в Милане, приняв участие в презентации осенне-зимней коллекции итальянского бренда Moschino.Белла выглядела невероятно в атласном платье в пол и длинных перчатках. Позже она появилась во втором элегантном образе, декорированном тонкой золотой вышивкой на груди. Ее старшая сестра Джиджи блистала в золотом платье c пышной юбкой из тюля, а также причудливом наряде бронзового цвета с выступающими структурированными бедрами. Образ напоминал какой-то старинный комод или спинку стула. В издании Daily Mail отмечают, что несмотря на то, что в шоу приняли участие и другие манекенщицы, именно сестрам Хадид удалось затмить всех и передать настроений коллекции, созданной Джереми Скоттом. В этом году креативный директор модного дома вдохновлялся космосом и использовал в изделиях межгалактические цвета — преимущественно черный и металлик — и футуристические формы. Модная неделя в Милане продлится до 28 февраля.
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новости культуры, мода, стиль жизни, джиджи хадид, белла хадид, джереми скотт, милан
13:29 25.02.2022
 
Сестры Хадид покорили модную неделю в Милане

Супермодели Джиджи и Белла Хадид стали главными звездами на модном шоу в Милане

© AP Photo / Antonio Calanni Белла Хадид во время показа Moschino на Неделе моды в Милане
 Белла Хадид во время показа Moschino на Неделе моды в Милане - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид покорили модную неделю в Милане, приняв участие в презентации осенне-зимней коллекции итальянского бренда Moschino.
Белла выглядела невероятно в атласном платье в пол и длинных перчатках. Позже она появилась во втором элегантном образе, декорированном тонкой золотой вышивкой на груди.
Ее старшая сестра Джиджи блистала в золотом платье c пышной юбкой из тюля, а также причудливом наряде бронзового цвета с выступающими структурированными бедрами. Образ напоминал какой-то старинный комод или спинку стула.
© AFP 2022 / Miguel MedinaДжиджи Хадид во время показа Moschino на Неделе моды в Милане
Джиджи Хадид во время показа Moschino на Неделе моды в Милане - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Джиджи Хадид во время показа Moschino на Неделе моды в Милане
В издании Daily Mail отмечают, что несмотря на то, что в шоу приняли участие и другие манекенщицы, именно сестрам Хадид удалось затмить всех и передать настроений коллекции, созданной Джереми Скоттом.
В этом году креативный директор модного дома вдохновлялся космосом и использовал в изделиях межгалактические цвета — преимущественно черный и металлик — и футуристические формы.
Модная неделя в Милане продлится до 28 февраля.
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Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурымодаСтиль жизниДжиджи ХадидБелла ХадидДжереми СкоттМилан
 
 
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