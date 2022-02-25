Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/gruziya-1774989902.html
Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны
Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны - РИА Новости, 25.02.2022
Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразил уверенность, что Грузии не грозит никакая опасность. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:28
2022-02-25T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
грузия
ираклий гарибашвили
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92804/82/928048264_0:0:2641:1486_1920x0_80_0_0_8fe32089559bbcd7fa9e5bf31940bd4d.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразил уверенность, что Грузии не грозит никакая опасность."Нам не грозит никакая опасность, важно сохранять спокойствие. Нашей национальной и прагматичной политикой мы добились того, что у нас мир и стабильность... Как премьер-министр я не сделаю ничего, что может как-то навредить интересам нашей страны", - заявил Гарибашвили журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/saakashvili-1774767540.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92804/82/928048264_0:0:2641:1982_1920x0_80_0_0_b4b9f2dcdd429f214e6fe51bd2bcd3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, ираклий гарибашвили, ситуация в днр и лнр
11:28 25.02.2022 (обновлено: 11:40 25.02.2022)
 
Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны

Премьер Грузии Гарибашвили: стране не грозит никакая опасность из-за ситуации с Украиной

© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПремьер Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразил уверенность, что Грузии не грозит никакая опасность.
"Нам не грозит никакая опасность, важно сохранять спокойствие. Нашей национальной и прагматичной политикой мы добились того, что у нас мир и стабильность... Как премьер-министр я не сделаю ничего, что может как-то навредить интересам нашей страны", - заявил Гарибашвили журналистам.
Михаил Саакашвили. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:29
Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГрузияИраклий ГарибашвилиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала