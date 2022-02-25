https://ria.ru/20220225/gruziya-1774989902.html

Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны

Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны - РИА Новости, 25.02.2022

Грузии не грозит опасность из-за ситуации с Украиной, заявил премьер страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразил уверенность, что Грузии не грозит никакая опасность. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:28

2022-02-25T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

грузия

ираклий гарибашвили

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92804/82/928048264_0:0:2641:1486_1920x0_80_0_0_8fe32089559bbcd7fa9e5bf31940bd4d.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразил уверенность, что Грузии не грозит никакая опасность."Нам не грозит никакая опасность, важно сохранять спокойствие. Нашей национальной и прагматичной политикой мы добились того, что у нас мир и стабильность... Как премьер-министр я не сделаю ничего, что может как-то навредить интересам нашей страны", - заявил Гарибашвили журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/saakashvili-1774767540.html

украина

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, грузия, ираклий гарибашвили, ситуация в днр и лнр