Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян
Захарова рассказала о том, как получить гражданство РФ детям россиян, родившимся в ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в Евросоюзе.
"Ребенок, чьи родители на день его рождения являются гражданами нашей страны - Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством приобретает гражданство России по рождению, то есть автоматически", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос СМИ о том, сможет ли Россия, оперативно выдавать гражданство РФ детям, которые проживают в ЕС, и пока не получили такого гражданства - в случае, если ЕС будет аннулировать визы и виды на жительство в ЕС гражданам России.
"Второй момент: необходимые формальности по оформлению наличия российского гражданства и паспорта ребенку, маленькому ребенку, новорожденному, осуществляется... везде есть исключения, но, как правило, осуществляется в сжатые сроки и в зависимости от загруженности российского загранучреждения, и самое главное - ковидными ограничениями и требованиями в самой стране", - добавила представитель МИД.
Она также отметила, что ребенок, рожденный за рубежом в смешанном браке - гражданина России и иностранца - может быть принят в российское гражданство по личному заявлению родителя-россиянина и при условии предоставления письменного согласия вторым родителем. Прием гражданства в этом случае, по словам Захаровой, оформляется путем принятия решения руководителем полномочного органа по вопросам гражданства.
В случае, если на день обращения ребенку было менее 14 лет, то рассмотрение указанного заявления, принятия по нему решений и оформления паспорта могут быть осуществлены в кратчайшие сроки. При оформлении гражданства ребенку от 14 до 18 лет решение по заявлениям рассматривается по согласованию с компетентными российскими органами в срок до шести месяцев.
Опубликовано: Наталья Макарова