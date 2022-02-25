https://ria.ru/20220225/grazhdanstvo-1775149885.html

Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян

Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян - РИА Новости, 25.02.2022

Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:28

2022-02-25T19:28

2022-02-25T19:28

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в Евросоюзе."Ребенок, чьи родители на день его рождения являются гражданами нашей страны - Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством приобретает гражданство России по рождению, то есть автоматически", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос СМИ о том, сможет ли Россия, оперативно выдавать гражданство РФ детям, которые проживают в ЕС, и пока не получили такого гражданства - в случае, если ЕС будет аннулировать визы и виды на жительство в ЕС гражданам России."Второй момент: необходимые формальности по оформлению наличия российского гражданства и паспорта ребенку, маленькому ребенку, новорожденному, осуществляется... везде есть исключения, но, как правило, осуществляется в сжатые сроки и в зависимости от загруженности российского загранучреждения, и самое главное - ковидными ограничениями и требованиями в самой стране", - добавила представитель МИД.Она также отметила, что ребенок, рожденный за рубежом в смешанном браке - гражданина России и иностранца - может быть принят в российское гражданство по личному заявлению родителя-россиянина и при условии предоставления письменного согласия вторым родителем. Прием гражданства в этом случае, по словам Захаровой, оформляется путем принятия решения руководителем полномочного органа по вопросам гражданства.

https://ria.ru/20220222/grazhdanstvo-1774438618.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, общество