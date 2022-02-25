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Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян
Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян - РИА Новости, 25.02.2022
Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:28
2022-02-25T19:28
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в Евросоюзе."Ребенок, чьи родители на день его рождения являются гражданами нашей страны - Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством приобретает гражданство России по рождению, то есть автоматически", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос СМИ о том, сможет ли Россия, оперативно выдавать гражданство РФ детям, которые проживают в ЕС, и пока не получили такого гражданства - в случае, если ЕС будет аннулировать визы и виды на жительство в ЕС гражданам России."Второй момент: необходимые формальности по оформлению наличия российского гражданства и паспорта ребенку, маленькому ребенку, новорожденному, осуществляется... везде есть исключения, но, как правило, осуществляется в сжатые сроки и в зависимости от загруженности российского загранучреждения, и самое главное - ковидными ограничениями и требованиями в самой стране", - добавила представитель МИД.Она также отметила, что ребенок, рожденный за рубежом в смешанном браке - гражданина России и иностранца - может быть принят в российское гражданство по личному заявлению родителя-россиянина и при условии предоставления письменного согласия вторым родителем. Прием гражданства в этом случае, по словам Захаровой, оформляется путем принятия решения руководителем полномочного органа по вопросам гражданства.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, общество
19:28 25.02.2022
 
Захарова рассказала, как получить гражданство родившимся в ЕС детям россиян

Захарова рассказала о том, как получить гражданство РФ детям россиян, родившимся в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о порядке действий при необходимости получить российское гражданство для детей россиян, родившихся в Евросоюзе.
"Ребенок, чьи родители на день его рождения являются гражданами нашей страны - Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством приобретает гражданство России по рождению, то есть автоматически", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос СМИ о том, сможет ли Россия, оперативно выдавать гражданство РФ детям, которые проживают в ЕС, и пока не получили такого гражданства - в случае, если ЕС будет аннулировать визы и виды на жительство в ЕС гражданам России.
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"Второй момент: необходимые формальности по оформлению наличия российского гражданства и паспорта ребенку, маленькому ребенку, новорожденному, осуществляется... везде есть исключения, но, как правило, осуществляется в сжатые сроки и в зависимости от загруженности российского загранучреждения, и самое главное - ковидными ограничениями и требованиями в самой стране", - добавила представитель МИД.
Она также отметила, что ребенок, рожденный за рубежом в смешанном браке - гражданина России и иностранца - может быть принят в российское гражданство по личному заявлению родителя-россиянина и при условии предоставления письменного согласия вторым родителем. Прием гражданства в этом случае, по словам Захаровой, оформляется путем принятия решения руководителем полномочного органа по вопросам гражданства.

В случае, если на день обращения ребенку было менее 14 лет, то рассмотрение указанного заявления, принятия по нему решений и оформления паспорта могут быть осуществлены в кратчайшие сроки. При оформлении гражданства ребенку от 14 до 18 лет решение по заявлениям рассматривается по согласованию с компетентными российскими органами в срок до шести месяцев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваОбщество
 
 
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