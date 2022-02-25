https://ria.ru/20220225/granitsy-1775013936.html

Пушилин анонсировал выход войск ДНР и ЛНР на границы областей

Пушилин анонсировал выход войск ДНР и ЛНР на границы областей - РИА Новости, 25.02.2022

Пушилин анонсировал выход войск ДНР и ЛНР на границы областей

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что до выхода войск ДНР и ЛНР на административные границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:40

2022-02-25T12:40

2022-02-25T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая область

луганская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что до выхода войск ДНР и ЛНР на административные границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни."Эшелонированная оборона все же выстроена достаточно за эти восемь лет серьезно у противника, но, тем не менее, не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем, как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни", - сказал он в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая область

луганская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая область, луганская область, украина