https://ria.ru/20220225/grady-1775076384.html

ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева

ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева

Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:31

2022-02-25T15:31

2022-02-25T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", - отметил Конашенков.Генерал добавил, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voyska-1775073750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины