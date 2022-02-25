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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/grady-1775076384.html
ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева
ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева
Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:31
2022-02-25T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", - отметил Конашенков.Генерал добавил, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/voyska-1775073750.html
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Влада Копылова
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киев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
15:31 25.02.2022 (обновлено: 15:45 25.02.2022)
 
ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева

Минобороны назвало установку "Градов" ВСУ в жилых кварталах Киева военным преступлением

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", - отметил Конашенков.
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Генерал добавил, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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