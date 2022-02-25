15:31 25.02.2022 (обновлено: 15:45 25.02.2022)
ВСУ развернули установки "Град" в жилых кварталах Киева
Минобороны назвало установку "Градов" ВСУ в жилых кварталах Киева военным преступлением
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска развернули установки "Град" на площади Шевченко на северной окраине Киева - советники из США научили их расставлять реактивные системы залпового огня в жилых кварталах для провоцирования ответного огня по мирным жителям, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям", - отметил Конашенков.
Генерал добавил, что использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова