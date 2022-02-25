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Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР

Украинские войска выпустили 14 снарядов по населенному пункту Докучаевск, в том числе из системы "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:20

2022-02-25T20:20

2022-02-25T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

василий небензя

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

оон

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов по населенному пункту Докучаевск, в том числе из системы "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск. Выпущено четыре снаряда из БМ-21 "Град", четыре мины калибром 82 мм, шесть снарядов из БМП-1", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/infrastruktura-1775157112.html

https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, сцкк, вооруженные силы украины