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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/grad-1775158766.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР
Украинские войска выпустили 14 снарядов по населенному пункту Докучаевск, в том числе из системы "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:20
2022-02-25T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
оон
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов по населенному пункту Докучаевск, в том числе из системы "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск. Выпущено четыре снаряда из БМ-21 "Град", четыре мины калибром 82 мм, шесть снарядов из БМП-1", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/infrastruktura-1775157112.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, сцкк, вооруженные силы украины
20:20 25.02.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск из системы "Град", заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли Докучаевск из системы "Град"

© REUTERS / Alexander ErmochenkoПоследствия обстрелов ДНР
Последствия обстрелов ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Последствия обстрелов ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов по населенному пункту Докучаевск, в том числе из системы "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск. Выпущено четыре снаряда из БМ-21 "Град", четыре мины калибром 82 мм, шесть снарядов из БМП-1", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ракетная система залпового огня на дороге под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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