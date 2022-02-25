https://ria.ru/20220225/gosnagrady-1775175869.html

Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине

Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине

Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:09

2022-02-25T22:09

2022-02-25T22:09

владимир путин

россия

киев

сша

аэрофлот

втб

ситуация в днр и лнр

северный поток — 2

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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."В ближайшие месяцы мы лишим всех государственных наград членов российского правительства, или лиц, попавших под санкции", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220225/svyaz-1775147946.html

россия

киев

сша

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, киев, сша, аэрофлот, втб, ситуация в днр и лнр, северный поток — 2, сбербанк россии