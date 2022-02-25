Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине
Глава МИД Италии Ди Майо: Рим лишит госнаград членов правительства России из-за Украины
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"В ближайшие месяцы мы лишим всех государственных наград членов российского правительства, или лиц, попавших под санкции", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
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Опубликовано: Петр Попадюк