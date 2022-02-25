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Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине
Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине
Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:09
2022-02-25T22:09
владимир путин
россия
киев
сша
аэрофлот
втб
ситуация в днр и лнр
северный поток — 2
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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."В ближайшие месяцы мы лишим всех государственных наград членов российского правительства, или лиц, попавших под санкции", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
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россия
киев
сша
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владимир путин, россия, киев, сша, аэрофлот, втб, ситуация в днр и лнр, северный поток — 2, сбербанк россии
22:09 25.02.2022
 
Рим лишит госнаград членов правительства России из-за ситуации на Украине

Глава МИД Италии Ди Майо: Рим лишит госнаград членов правительства России из-за Украины

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Власти Италии лишат государственных наград представителей правительства России в рамках санкций по ситуации на Украине, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"В ближайшие месяцы мы лишим всех государственных наград членов российского правительства, или лиц, попавших под санкции", - сказал Ди Майо журналистам в Брюсселе.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:16
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Владимир ПутинРоссияКиевСШААэрофлотВТБСитуация в ДНР и ЛНРСеверный поток — 2Сбербанк России
 
 
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