Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775039573.html
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами
Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:51
2022-02-25T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_06bb193112b47ec8100ccc5f3a7fd086.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел совершался в 12.25: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, применялись гранаты и пулеметы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html
https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775031917.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bebdbf05cd3ecc407901c35610cdc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:51 25.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами

В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Горловку крупнокалиберными пулеметами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел совершался в 12.25: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, применялись гранаты и пулеметы.
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Осколки снаряда, попавшего в здание школы в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ получил повреждения зоопарк
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала