https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775039573.html
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами
Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:51
2022-02-25T13:51
2022-02-25T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел совершался в 12.25: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, применялись гранаты и пулеметы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами
В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли Горловку крупнокалиберными пулеметами