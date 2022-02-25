https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775039573.html

В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами

В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили об обстреле Горловки крупнокалиберными пулеметами

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:51

2022-02-25T13:51

2022-02-25T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли Горловку, выпущены в том числе мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел совершался в 12.25: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, применялись гранаты и пулеметы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html

https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775031917.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр