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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775025614.html
ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки в Донецкой народной республике, сообщает представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:18
2022-02-25T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, горловка, украина, ситуация в днр и лнр, днр
13:18 25.02.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили восемь мин запрещенного калибра в направлении Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин анонсировал выход войск ДНР и ЛНР на границы областей
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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