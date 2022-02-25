ВСУ обстреляли Горловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили восемь мин запрещенного калибра в направлении Горловки
Стела на въезде в Горловку
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова