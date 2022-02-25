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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774968724.html
В ДНР сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы в Горловке
В ДНР сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы в Горловке - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы в Горловке
Глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:19
2022-02-25T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
стирол
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы."Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Погибли двое учителей.По его словам, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали двое горловчан.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774967588.html
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донецкая народная республика
зайцево
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, стирол
10:19 25.02.2022 (обновлено: 10:28 25.02.2022)
 
В ДНР сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы в Горловке

Глава администрации Горловки сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы.
"Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Погибли двое учителей.
По его словам, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали двое горловчан.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоРоссияСтирол
 
 
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