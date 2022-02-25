https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774965828.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР

При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель получил ранение в Горловке в Донецкой народной республике при артобстреле со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:07

2022-02-25T10:07

2022-02-25T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

россия

горловка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774829449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f34bb7fe88ca51cc17b96d82440d43.jpg

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в Донецкой народной республике при артобстреле со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В 5.00 в Горловке (шахта 6/7) в результате артобстрела украинских войск ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1774965509.html

россия

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, горловка, украина