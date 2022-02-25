10:07 25.02.2022 (обновлено: 10:18 25.02.2022)
При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что при артобстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенная крыша завода по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО "НПП "Спецуглемаш" в Горловке
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в Донецкой народной республике при артобстреле со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"В 5.00 в Горловке (шахта 6/7) в результате артобстрела украинских войск ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова