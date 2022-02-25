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В Горловке более 1500 домов остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Горловке более 1500 домов остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

В Горловке более 1500 домов остались без света из-за обстрелов ВСУ

В Горловке в Донецкой народной республике из-за обстрелов украинских военных обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1500 абонентов остались без... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:48

2022-02-25T09:48

2022-02-25T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

россия

горловка

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

в мире

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. В Горловке в Донецкой народной республике из-за обстрелов украинских военных обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1500 абонентов остались без электроснабжения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ поселка Комарова н.п. Горловка обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Также остановлена работа трех котельных и очистного сооружения", - отмечается в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, горловка, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, в мире