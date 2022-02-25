https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774949792.html

В Горловке сообщили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ

В Горловке сообщили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

В Горловке сообщили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ

Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки и еще трех населенных пунктов в Донецкой народной республике, сейчас под огнем район Зайцево и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:44

2022-02-25T08:44

2022-02-25T09:30

в мире

ситуация в днр и лнр

горловка

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки и еще трех населенных пунктов в Донецкой народной республике, сейчас под огнем район Зайцево и поселок шахты имени Гагарина, сообщил глава администрации города Иван Приходько."Новый день в Горловке начался в 5:30 утра, новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152 (миллиметров)", — написал он в своем Telegram-канале.За прошлые сутки в Горловке погибли два жителя, шестеро пострадали.В центре координации режима прекращения огня (СЦКК) также заявили, что ВСУ применили тяжелое вооружение в направлении трех населенных пунктов.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. Входит в число крупнейших в регионе — до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Министерство обороны России отметило что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/pogibshie-1774919407.html

https://ria.ru/20220225/obstrel-1774950247.html

горловка

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка