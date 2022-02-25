https://ria.ru/20220225/google-1775164469.html

Google зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Google зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 25.02.2022

Google зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Google в соответствии с требованиями закона о так называемом "приземлении" иностранных компаний из сферы информационных технологий зарегистрировал личный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:47

2022-02-25T20:47

2022-02-25T21:06

google

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Google в соответствии с требованиями закона о так называемом "приземлении" иностранных компаний из сферы информационных технологий зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора (РКН), свидетельствуют данные на этом сайте.С 1 января 2022 года в РФ в силу вступил закон о "приземлении", согласно которым компании с суточной аудиторией более 0,5 миллиона российских пользователей должны в том числе зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства сейчас указано, что компания его исполнила.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.Закон также обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и быть основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу личных данных.

https://ria.ru/20220224/prilozheniya-1774814196.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, it-компании, технологии