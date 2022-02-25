Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%
Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20% за сутки
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками, одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали "Ямал-Европа", свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины" заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Транзит российского газа растет с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубов. Это более чем вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома".
Такая динамика может свидетельствовать о росте спроса на российский газ на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. Газ "Газпрома" сейчас значительно дешевле альтернативных покупок на спотовом рынке. Российская компания в четверг заявила, что осуществляет поставки через Украину штатно, согласно с заявками европейских потребителей.
Что касается "Ямал-Европы", то его мощности остаются невостребованными со стороны российской компании, хотя маршрут является одним из основных для "Газпрома" наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины. Поставки по нему идут в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс резко вырос - в 6,5 раза, до 281 тысячи кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.
Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остается мягкой, обычно он длится до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах остаются на крайне низких уровнях - 30,14% по данным на 23 февраля. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остается на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов). В понедельник доля ВЭС в общем объеме была 29,2%, во вторник - 23,8%, в среду - 21,1%, в четверг - 25%.
Цены на фьючерсном рынке Европы во четверг усиливали рост, по индексу TTF они достигали 1653 доллара за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Поводом для резкого роста стало начало спецоперации РФ по демилитаризации Украины.
24 февраля, 19:27В миреЦены на газ в Европе выросли более чем на 60%
Опубликовано: Варвара Скокшина